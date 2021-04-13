Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил он.

Кроме того, Кулеба заявил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Ранее в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агрессии против украинского государства.