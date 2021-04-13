UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил он.

Кроме того, Кулеба заявил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Ранее в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агрессии против украинского государства.

Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Ранее США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияУкраинавойска
Читайте также
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться
Украина никогда не станет частью "русского мира", - Кулеба
Прогноз погоды