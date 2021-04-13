Україна змусить Росію вивести свої війська з окупованих територій, - Кулеба

За його словами, в України є відповідний інструментарій.

"Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що в нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій", - заявив він.

Крім того, Кулеба заявив, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.

Раніше у Держдепі попередили про наслідки для РФ у разі нової агресії проти української держави.