Украина запросит у США системы противовоздушной обороны

Сегодня в Украину прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен, с которым глава украинского МИД Дмитрий Кулеба планирует обсудить военную помощь. Кроме того, Украина хочет закупить у США военное оружие.
Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.
В частности, по его словам, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.
"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", - сказал Кулеба.
Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.
Ранее сообщалось, что Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.
Напомним, в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая.
Отметим, Британия планирует увеличить количество ядерных боеголовок почти вдвое.