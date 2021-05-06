Украина запросит у США системы противовоздушной обороны

Сегодня в Украину прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен , с которым глава украинского МИД Дмитрий Кулеба планирует обсудить военную помощь. Кроме того, Украина хочет закупить у США военное оружие.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN .

В частности, по его словам, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.

"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", - сказал Кулеба.

Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.