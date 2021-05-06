Україна запросить у США системи протиповітряної оборони

Сьогодні в Україну прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен, з яким голова українського МЗС Дмитро Кулеба планує обговорити військову допомогу. Крім того, Україна хоче закупити у США військову зброю.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.
Зокрема, за його словами, Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.
"Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї, - ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США", - сказав Кулеба.
Кулеба хоче, щоб Україна розглядалася США як "східний кордон демократії" у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.
Раніше повідомлялось, що Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.
Нагадаємо, у США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю.
Зазначимо, Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі.