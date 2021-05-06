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Україна запросить у США системи протиповітряної оборони

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен, з яким голова українського МЗС Дмитро Кулеба планує обговорити військову допомогу. Крім того, Україна хоче закупити у США військову зброю.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

Зокрема, за його словами, Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

"Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї, - ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США", - сказав Кулеба.

Кулеба хоче, щоб Україна розглядалася США як "східний кордон демократії" у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.

Раніше повідомлялось, що Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, у США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю.

Зазначимо, Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі.

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