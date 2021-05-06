Україна запросить у США системи протиповітряної оборони

Сьогодні в Україну прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен , з яким голова українського МЗС Дмитро Кулеба планує обговорити військову допомогу. Крім того, Україна хоче закупити у США військову зброю.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN .

Зокрема, за його словами, Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

"Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї, - ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США", - сказав Кулеба.

Кулеба хоче, щоб Україна розглядалася США як "східний кордон демократії" у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.