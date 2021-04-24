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Украина запросила у Германии системы противоракетной обороны, - СМИ

Новина українською → Берлин, Суббота 24 апреля 2021 17:41
Украина запросила у Германии системы противоракетной обороны, - СМИ Фото: Украина хочет получить системы ПРО (tagesspiegel.de)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источники издания сообщают, что пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия. В Христианско-демократическом союзе тем не менее нет единства по этому вопросу.

"Поставки в регион конфликта оружия всегда нужно оценивать критически", - заявил член комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.

Напомним, Украина провела масштабные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

Отметим, Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

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