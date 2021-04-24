Украина запросила у Германии системы противоракетной обороны, - СМИ
Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.
Источники издания сообщают, что пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия. В Христианско-демократическом союзе тем не менее нет единства по этому вопросу.
"Поставки в регион конфликта оружия всегда нужно оценивать критически", - заявил член комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.
Напомним, Украина провела масштабные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.
Отметим, Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.