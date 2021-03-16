Британия планирует увеличить число ядерных боеголовок почти вдвое

Британия снимает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить более чем на 40%. Соответствующее объявление должен сделать премьер-министр страны Борис Джонсон сегодня, 16 марта.

Как сообщается, информация об увеличении лимита со 180 до 260 боеголовок содержится в копии интегрированного обзора обороны и внешней политики Британии. Этот документ открывает путь к перевооружению в размере 10 млрд фунтов стерлингов в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Отмечается, что увеличение числа ядерных боеголовок является "признанием изменяющейся среде безопасности", а также "развитого спектра технологических и доктринальных угроз". Активисты предупреждают, что Британия рискует начать "новую гонку ядерных вооружений" в то время, когда мир пытается выйти из пандемии коронавируса.

Документ также включает личную обязанность Джонсона восстановить расходы на иностранную помощь до 0,7% национального дохода, "когда позволит фискальная ситуация".