ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая

Новина українською → Вашингтон, Среда 21 апреля 2021 13:01
В США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая Фото: глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард (navy.mil)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард обеспокоен модернизацией ядерных и космических сил России и Китая. Достижения Китая и России подрывают возможности сдерживания обычными средствами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, США впервые в истории столкнулись сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием. С учетом этих угроз, модернизация ядерной триады является главным приоритетом Пентагона, сказал генерал.

"Мы находимся в той точке, где ограничения, связанные со сроками эксплуатации, и кумулятивный эффект от недостаточного инвестирования в наши силы ядерного сдерживания и вспомогательную инфраструктуру на фоне растущей угрозы не оставляют мне никакого запаса для маневренности", - заявил Ричард.

Также глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что Китай продолжает стремительно развивать свою космическую деятельность, представляя "определяющую угрозу" для США.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 715 млрд долларов на военные нужды.

Отметим, Британия планирует увеличить число ядерных боеголовок почти вдвое.

Ранее Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ядерное оружие Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Китай
NEWS
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"