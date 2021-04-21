В США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая

Глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард обеспокоен модернизацией ядерных и космических сил России и Китая. Достижения Китая и России подрывают возможности сдерживания обычными средствами.

По его словам, США впервые в истории столкнулись сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием. С учетом этих угроз, модернизация ядерной триады является главным приоритетом Пентагона, сказал генерал.

"Мы находимся в той точке, где ограничения, связанные со сроками эксплуатации, и кумулятивный эффект от недостаточного инвестирования в наши силы ядерного сдерживания и вспомогательную инфраструктуру на фоне растущей угрозы не оставляют мне никакого запаса для маневренности", - заявил Ричард.

Также глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что Китай продолжает стремительно развивать свою космическую деятельность, представляя "определяющую угрозу" для США.