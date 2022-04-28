Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle

"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.

Пентагон уже отправил Украине несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.

Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.

Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.