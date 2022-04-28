Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle

Помимо тяжелой артиллерии и ракетных систем, Минобороны Украины также просит у США ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle с соответствующими боеприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Ждем положительных результатов", - заявили в Министерстве обороны Украины.
Пентагон уже отправил Украине несколько небольших беспилотников-камикадзе Switchblade и новый Phoenix Ghost с аналогичными возможностями.
Но украинские официальные лица говорят, что им также нужны более совершенные Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий.
Сообщается, что Украина уже провела переговоры с General Atomics, производителем беспилотников, о получении этих систем. Но любая продажа или передача американского оружия потребует одобрения правительства США, особенно Государственного департамента и Пентагона.
Напомним, три четверти американцев поддерживают поставки оружия в Украину.
Ранее президент Болгарии выступил против поставок оружия для Украины.
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