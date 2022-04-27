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Три четверти американцев поддерживают поставки оружия в Украину

Новина українською →
США, Среда 27 апреля 2022 08:50
Три четверти американцев поддерживают поставки оружия в Украину Фото: поставки оружия в Украину поддерживают 73% американцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Три четверти 73% американцев поддерживают усилия США по снабжению Украины оружием. Это является самым высоким уровнем поддержки с тех пор, как Россия в феврале вторглась в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двухдневный опрос проводится в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники наращивают планы по доставке тяжелых вооружений в Украину.

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце марта, до того, как в мире вспыхнуло возмущение по поводу обнаружения убитых мирных жителей к северу от Киева, показал, что 68% респондентов поддержали отправку оружия в Украину.

Поскольку война продолжается уже третий месяц, опрос показывает, что американцы оценивают реакцию президента Джо Байдена на российский кризис выше, чем его решение других вопросов, включая экономику и высокие цены на энергоносители. Его общая непопулярность рассматривается как признак того, что его Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом в ноябре.

По данным опроса Reuters/Ipsos, около 46% американцев, в том числе 70% демократов и 24% республиканцев, одобряют действия Байдена в Украине. Одобрение Байденом экономики составило 37%. Что касается цен на топливо и газ, которые отчасти выросли из-за опасений по поводу массивного экспорта нефти из России, Байден получил одобрение только 32%.

Отдельный опрос Reuters/Ipsos, также завершенный во вторник, показал, что только 42% американцев одобряют общую работу Байдена на посту президента, что близко к самому низкому уровню его президентства.

Оба опроса Reuters/Ipsos проводились онлайн на всей территории США. Каждый собирал ответы от 1005 взрослых и имел интервалы достоверности, меры точности, около 4% пунктов.

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине представляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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