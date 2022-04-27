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Президент Болгарии выступил против поставок оружия для Украины

Новина українською →
София, Среда 27 апреля 2022 13:59
Президент Болгарии выступил против поставок оружия для Украины Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Болгарии Румен Радев выступает резко против поставок оружия для Украины. Он считает, что Софии стоит ограничиться усилиями по мирному урегулированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.

По его мнению, предоставление военной помощи Украине якобы означает прямое вовлечение Болгарии в войну против России.

"Призывы к миру угасают, а воинственная риторика и призывы к победе обостряются. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы стремительно движемся в этом направлении", - отметил Радев.

Он подчеркнул, что Болгария должна участвовать в усилиях по установлению мира и скорейшему прекращению этого конфликта.

"Продление конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция вырабатывается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что была необходимость туда ехать", - прокомментировал он визит правительственной делегации в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что болгарский премьер Кирилл Петков сегодня отправился с визитом в Украину, чтобы обсудить военную помощь, поскольку в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.

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