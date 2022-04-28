Україна запросила у США ударні безпілотники Gray Eagle

Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами - ракетами AGM-114 Hellfire.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Чекаємо позитивних результатів", - заявили в Міністерстві оборони України.
Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.
Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.
Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.
Нагадаємо, три чверті американців підтримують постачання зброї в Україну.
Раніше президент Болгарії виступив проти постачання зброї для України.
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