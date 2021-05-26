Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до жовтня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Обмеження буде діяти до 1 жовтня 2021 року.
Рішення ухвалене під час засідання регулятора 26 травня, яке транслювалося в Youtube.
Документ тимчасово обмежує доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.
Таким чином, забороняється імпорт з Білорусі та Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.
Постановою анулюються результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.
"Оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціону кошти, сплачені за пропускну спроможність, що розподілена на річних аукціонах на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства", - йдеться в документі.
Варто зазначити, що під час засідання комісії відбувався пікет активістів "Демократичної сокири" з вимогою повної заборони імпорту з диктаторських режимів.
Також за повне закриття імпорту виступили народні депутати МФО "Чиста Енергія" та ряд членів енергетичного комітету парламенту.
Нагадаємо, у квітні Верховна рада схвалила закон, який надає НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.
Відзначимо, заборона на імпорт електроенергії з території Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, діяла з квітня до кінця 2020 року.
17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народних депутатів.
Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.
Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.