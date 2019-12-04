Украина заплатит НАТО 850 тыс. евро за помещение в штаб-квартире

Украина осуществит добровольный взнос Украины в бюджет НАТО за помещение в штаб-квартире альянса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Размера взноса составит 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия напала на Грузию и Украину из-за нерешительности НАТО. Он подчеркнул, что у НАТО допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс. По словам Пристайко, Украина способна самостоятельно защищать свои территории, а сейчас она защищает восточный фланг НАТО от российской агрессии.

Также РБК-Украина писало, что НАТО поможет странам Балтии и Польше в случае нападения России. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал" дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих. Он добавил, что Альянс готов защитить эти страны в случае нападения со стороны РФ. В то же время он заявил, что НАТО не рассматривает РФ как врага.

Также сообщалось, что Рада призвала Зеленского обеспечить в декабре подачу заявки на план действий по членству в НАТО. За постановление проголосовали 284 нардепа.