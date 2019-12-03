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Пристайко: Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО

Новости » Политика     03.12.2019 - 21:22
Пристайко: Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД Украины выступил в Лондоне во время саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко зявил, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс. Об этом он сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, передает РБК-Украина.

По его словам, нерешительность НАТО позволила Москве сначала вторгнуться в Грузию, а шесть лет спустя - уже в Украину.

“Мне понадобилось время, в дипломатический способ выразить: то, что произошло в Бухаресте (на саммите в 2008 году - ред), по моему мнению, было большой ошибкой. Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству. Я считаю, что нерешительность НАТО позволила Москве сначала вторгнуться в Грузию, а шесть лет спустя - уже в Украину”, - подчеркнул министр.

Напомним, Пристайко заявил, что Украина настаивает на том, что переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам по ряду направлений.

Как сообщало РБК-Украина, Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО. По словам Пристайко, Украина способна самостоятельно защищать свои территории.

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