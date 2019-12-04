Україна заплатить НАТО 850 тис. євро за приміщення в штаб-квартирі

Україна здійснить добровільний внесок України в бюджет НАТО за приміщення в штаб-квартирі альянсу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Розміру внеску становитиме 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія напала на Грузію та Україну з-за нерішучості НАТО. Він підкреслив, що в НАТО допустили велику помилку на саміті в Бухаресті, коли відтермінували вступ України та Грузії в альянс. За словами Пристайко, Україна здатна самостійно захищати свої території, а зараз вона захищає східний фланг НАТО від російської агресії.

Також РБК-Україна писало, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. За словами глави альянсу Йенса Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців. Він додав, що Альянс готовий захистити ці країни в разі нападу з боку РФ. Водночас він заявив, що НАТО не розглядає РФ як ворога.

Також повідомлялося, що Рада закликала Зеленського забезпечити у грудні подачу заявки на план дій щодо членства в НАТО. За постанову проголосували 284 нардепи.