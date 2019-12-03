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Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО

Новости » Политика     03.12.2019 - 20:20
Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД Украины выступил во время саммита НАТО в Лондоне

Украина защищает восточный фланг Североатлантического альянса (НАТО). Об этом во время саммита НАТО в Лондоне заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, Украина способна самостоятельно защищать свои территории.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. При этом мы иногда слышим от представителей западных стран, в частности представителей НАТО: "кто вас об этом просит"? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться. Вы верите, что Украина так необходима, или роль Украины важна настолько, насколько важно присутствие НАТО, по крайней мере, в нашей части региона, и это особенно важно для Черного моря?", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада призвала Зеленского обеспечить в декабре подачу заявки на ПДЧ в НАТО. За соответствующее постановление 3 декабря проголосовали 284 нардепа.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в Альянс. Также Столтенберг заявил о перспективе вступления в НАТО Грузии.

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