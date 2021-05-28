Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая

По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.

Это значит, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении Республике Беларусь.