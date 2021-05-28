Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня

За його словами, Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і "Украероруху".

"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.

Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

Кабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про своє рішення Республіці Білорусь.