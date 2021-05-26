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Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Украине оценили последствия

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Киев, Среда 26 мая 2021 14:50
Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Украине оценили последствия Фото: Украина закрыла небо для Беларуси (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко оценил последствия из-за закрытия авиасообщения с Беларусью. Это не повлияет критически на всю приграничную инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, до этого в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Запорожье", "Львов" с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю.

"Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу", - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ сообщил, что за прошлый год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.

"Поэтому автомобильные пункты пропуска справятся с прогнозируемой нагрузкой, которая может вырасти из-за закрытия авиационного сообщения", - сказал Дейнеко.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке.

Отметим, глава Ryanair заявил, что с рейса, экстренно севшего в Минске, могли сойти также агенты КГБ.

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