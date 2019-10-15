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Украина закачала рекордный за десять лет объем газа

Новости » Финансы    15.10.2019 - 11:16
Украина закачала рекордный за десять лет объем газа
Иллюстративное фото (УНИАН)

"Нафтогаз" выполнил план и продолжает закачку

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 13 октября 2019 года достигли 21,00 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Как отметили в пресс-службе, объем газа в хранилищах на 4,4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату.

"Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачивание газа в ПХГ продолжается", - говорится в сообщении НАК.

Украина закачала рекордный за десять лет объем газаwww.naftogaz.com

Отметим, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 2 октября 2019 года достигли 20,50 млрд кубометров.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

Запасы газа в подземных хранилищах превысили 21 млрд кубометров, - Коболев Советник, которого США предложили в набсовет "Нафтогаза", работал с Януковичем и Бойко, - AP
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