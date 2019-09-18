Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

В подземных хранилищах находится более 19 млрд кубометров

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, планируется заложить возможность для компании "Магистральные газопроводы Украины" покупать газ на первый квартал, "поскольку потенциально может быть остановка транспортировки газа".

"Мы должны иметь соответствующий объем газа, чтобы осуществить реверсные поставки из наших газохранилищ для потребителей Украины", - заявил он.

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 17 сентября достигли 19,5 млрд кубометров. Кроме того, "Нафтогаз" законтрактовал 0,5 млрд кубометров на начало 2020 года.

Напомним, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный.