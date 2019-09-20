Украина закачает в хранилища 21 млрд кубометров газа на зиму

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Осталось закачать около 1,5 млрд кубометров газа

К началу отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, в настоящее время в хранилищах находится 19,6 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

"Планируем, что к началу отопительного сезона нас уже будет 21 млрд кубометров газа", - сообщил министр.

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Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 17 сентября достигли 19,5 млрд кубометров. Кроме того, "Нафтогаз" законтрактовал 0,5 млрд кубометров на начало 2020 года.

Отметим, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 20 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.