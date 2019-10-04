"Нафтогаз" назвал запасы газа в ПХГ на начало октября

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Запасы значительно превосходят прошлогодние

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 2 октября 2019 года достигли 20,50 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

По данным компаниям, запасы газа в начале октября 2019 года на 4,2 млрд кубометров больше, чем годом ранее.

"Закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров. Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии - 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.