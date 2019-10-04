ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" назвал запасы газа в ПХГ на начало октября

Новости » Экономика    04.10.2019 - 16:51
"Нафтогаз" назвал запасы газа в ПХГ на начало октября
Иллюстративное фото (УНИАН)

Запасы значительно превосходят прошлогодние

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 2 октября 2019 года достигли 20,50 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

По данным компаниям, запасы газа в начале октября 2019 года на 4,2 млрд кубометров больше, чем годом ранее.

"Закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона", - сообщили в пресс-службе.

&quot;Нафтогаз&quot; назвал запасы газа в ПХГ на начало октября

www.naftogaz.com

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров. Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии - 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа по Украине Украина начала финальный этап анбандлинга "Нафтогаза"
Новости Украины ПХГгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь