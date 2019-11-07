Украина заблокирует "Северный поток-2" другими способами, - Качка

Несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша и страны Балтии найдут способы заблокировать "Северный поток-2". Об этом на брифинге заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает в Twitter журналист Евгений Солонина.

В частности, Качка прокомментировал действия Германии, которая планирует внести изменения в национальное законодательство для того, чтобы помочь "Северному потоку" обойти Газовую директиву ЕС.

"Действия правительства Германии по "Северному потоку-2" приведут к тому, что Украина, Польша, страны Балтии и другие, в конце концов, заблокируют проект другими способами. По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ - некий динозавр", - заявил Качка.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия поможет "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС. В частности, правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ подала в Бундестаг законопроект для защиты инвестиций немецких компаний, который снимет с газопровода ограничения Газовой директивы.

До этого первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что Вашингтон будет помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".