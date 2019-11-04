Украина призвала Эстонию усилить противодействие "Северному потоку-2"

Фото: Встреча Алексея Гончарука и Урмаса Рейнсалу (kmu.gov.ua)

Эстония согласилась о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что в ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность затронутого вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия Северного потока-2 для энергетической безопасности Европы", - заявил Гончарук.

Рейнсалу отметил, что Эстония поддерживает "единство евроатлантического пространства от Вашингтона до Киева - пространства, в пределах которого страны могли бы тесно сотрудничать в политической и экономической плоскостях".

Также он отметил, что Эстония будет активно отстаивать украинскую позицию в вопросах незаконной аннексии Российской Федерацией полуострова Крым и временной оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей для восстановления украинского суверенитета.

В частности, Алексей Гончарук отметил, что одним из приоритетов украинского правительства является запуск работы Оценочной миссии ЕС в части технических регламентов, чтобы начать обсуждение Соглашения по промышленному безвизу.

"Украина провела ряд значимых реформ. Мы дадим четкий сигнал Европейскому Союзу о том, что европейский рынок должен быть открыт для украинских продуктов" - ответил Рейнсалу.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина была готова к решению Дании по "Северному потоку-2". По его словам, строительство этого газопровода усиливает Россию и ослабляет Европу.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".