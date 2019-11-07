Україна заблокує "Північний потік-2" іншими способами, - Качка

Незважаючи на дії уряду Німеччини, Україна, Польща і країни Балтії знайдуть способи заблокувати "Північний потік-2". Про це на брифінгу заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, передає у Twitter журналіст Євген Солонина.

Зокрема, Качка прокоментував дії Німеччини, яка планує внести зміни до національного законодавства для того, щоб допомогти "Північному потоку" обійти Газову директиву ЄС.

"Дії уряду Німеччини щодо "Північного потоку-2" зрештою призведуть до того, що Україна, Польща, країни Балтії та інші, зрештою, заблокують проект іншими способами. По суті, триває спроба зберегти стару модель ринку газу, в якому РФ - якийсь динозавр", - заявив Качка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина допоможе "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС. Зокрема, правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН подала до Бундестагу законопроект для захисту інвестицій німецьких компаній, який зніме з газопроводу обмеження Газової директиви.

До цього перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що Вашингтон буде допомагати Україні з зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".