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Германия поможет "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС

Новости » Политика     06.11.2019 - 11:30
Германия поможет "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Германия вернет себе право самостоятельно решать вопросы газопроводов

В немецкий Бундестаг внесли законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет Bild.

Сообщается, что правящая коалиция, которая состоит из партий ХДС/ХСС и СДПГ, подала законопроект для защиты инвестиций немецких компаний в "Северный поток-2". В случае принятия закона он снимет с газопровода ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС.

Речь идет о новых ограничениях, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на газопроводы из третьих стран. В частности, согласно новым правилам поставщик газа не может являться одновременно собственником газопровода, также в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. В случае с "Северным потоком-2" это грозит убытками для российского "Газпрома".

Отметим, ограничения Газовой директивы касаются газопроводов, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль. Немецкая коалиция предлагает убрать последний пункт, голосование пройдет на этой неделе.

Напомним, на прошлой неделе Дания разрешила строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. От этого решения напрямую зависели сроки строительства газопровода.

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина была готова к решению Дании по "Северному потоку-2", который ставит под угрозу объемы транзита российского газа по украинской ГТС.

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