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Украина высылает российского консула в Одессе. Он покинет страну до 30 апреля

Автор: РБК-Украина

Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В заявлении МИД снова выразил протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил "persona non grata" сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.

Украинская сторона отвергает обвинения в том, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

"Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - сообщили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.

В ответ МИД Украины объявил консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля 2021 года.

"В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", - добавили в МИД.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задерживали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера". После чего его выдворили из России.

В ответ на это МИД Украины объявил "persona non grata" старшего дипломата посольства России Евгения Черникова. Он уже покинул страну.

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