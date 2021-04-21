Высланный Украиной российский дипломат покинул страну

Старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата , покинул территорию страны. Это стало ответом на задержание украинского консула в России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Украине.

Напомним, высылка российского дипломата стала ответом на то, что 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это задержание было фактически нападением.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее… В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - отметил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.