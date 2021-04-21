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Высланный Украиной российский дипломат покинул страну

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 17:30
Высланный Украиной российский дипломат покинул страну Фото: российский дипломат покинул Украину (gettyimages)
Автор: РБК-Украина

Старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию страны. Это стало ответом на задержание украинского консула в России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Украине.

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - сообщили в российском посольстве.

Напомним, высылка российского дипломата стала ответом на то, что 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это задержание было фактически нападением.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее… В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - отметил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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