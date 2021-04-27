RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна висилає російського консула в Одесі. Він залишить країну до 30 квітня

Автор: РБК-Україна

Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

У заяві МЗС знову висловив протест у зв'язку з тим, що вчора МЗС Росії оголосив "persona non grata" співробітника посольства України в Москві. Даний крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії.

Українська сторона відкидає звинувачення в тому, що дипломат нібито займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом.

"Співробітник посольства України в Москві не здійснював ніяких дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій", - повідомили в МЗС і звинуватили Росію в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини та постійної дипломатичної практики.

У відповідь МЗС України оголосив консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити країну до кінця дня 30 квітня 2021 року.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі затримували українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру". Після чого його видворили з Росії.

У відповідь на це МЗС України оголосив "persona non grata" старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова. Він уже покинув країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МЗСРосійська Федераціядипломаты