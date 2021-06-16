Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности

Это решение поддержали 326 народных депутатов.

"На заседании Верховной рады одобрен законопроект №0088, который предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а ВР ратифицировала его 21 декабря 2011 года.

Подчеркивается, что представители Украины длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Также наша страна не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.