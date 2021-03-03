Украина выходит из соглашения с СНГ в области мобильной связи
Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Документ будет направлен в Верховную раду.
Решение принято во время заседания правительства 3 марта, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Соглашение было подписано 17 января 1997 года в г. Москве и ратифицировано законом Украины от 3 марта 1998 года.
Соглашение определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц Содружества независимых государств в области развития систем сотовой подвижной связи, совершенствования межгосударственного рынка услуг.
"За период, прошедший со времени подписания соглашения, оно не обрело для Украины практической реализации. Сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не происходят. Следовательно, нет оснований для обмена информацией о любых обязательствах сторон в связи с выходом Украины из указанного соглашения", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, статья 6 соглашения предусматривает приближение национальных нормативно-правовых к актам стран СНГ в сфере развития и использования систем сотовой подвижной связи, что не отвечает обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина, 17 февраля Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.
Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.