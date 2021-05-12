Украина денонсирует еще одно соглашение с СНГ в таможенной сфере
Кабинет министров Украины одобрил проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. Документ будет подан в Верховную раду.
Решение принято во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, актуальность Соглашения для Украины при его заключении обуславливалась необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств в таможенной сфере.
"В настоящее время соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется", - говорится в документе.
Одновременно правовым основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются действующие двусторонние международные договоры Украины с государствами - участниками СНГ, отмечают авторы законопроекта.
Напомним, в марте Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения по сотрудничеству в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи в рамках СНГ.
Отметим, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.