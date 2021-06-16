Україна вийшла з угоди СНД про співробітництво у захисті інтелектуальної власності

Це рішення підтримали 326 народних депутатів.

"На засіданні Верховної ради схвалено законопроект №0088, який передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності", - сказано у повідомленні.

Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а ВР ратифікувала її 21 грудня 2011 року.

Підкреслюється, що представники України тривалий час не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробленні проектів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює у межах угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Також наша країна не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності.