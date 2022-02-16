ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина вышла из соглашения об антитеррористическом центре СНГ

Новина українською →
Украина, Среда 16 февраля 2022 14:11
Украина вышла из соглашения об антитеррористическом центре СНГ Фото: Рада одобрила выход из соглашения об антитеррористическом центре СНГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств. Документ поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады 16 февраля в Youtube.

Законопроект №0065 предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников СНГ.

Документом предусмотрено выйти:

  • из решения о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в г. Москве, и решения об Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в г. Минске, ратифицированных Верховной радой 4 октября 2001 года.
  • из решения о внесении изменений и дополнений в Положение об Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года в г. Минске, ратифицированного Верховной радой 6 марта 2008 года.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале Кабмин решил денонсировать Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше