Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

Соглашения в рамках СНГ потеряли практическое значение

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, денонсируются следующие договоры:

Горная хартия государств - участников Содружества независимых государств, подписанная 27 марта 1997 г. в г. Москве.

Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанное 31 мая 2013 г. в г. Минске.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества независимых государств, подписанное 14 февраля 1992 г. в г. Минске.

Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, подписанное 26 июня 1992 г. в г. Минске.

Протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года, подписанный 31 мая 2013 г. в г. Минске.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере.

Напомним, в октябре Украина вышла из соглашения в рамках Содружества независимых государств о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крыму