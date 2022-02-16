Україна вийшла з угоди про антитерористичний центр СНД

Верховна рада ухвалила закон про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності незалежних держав. Документ підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання Ради 16 лютого в Youtube.

Законопроект № 0065 передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць СНД.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2021 року Кабмін вирішив денонсувати Угоду про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.