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Україна вийшла з угоди про антитерористичний центр СНД

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Україна, Середа 16 лютого 2022 14:11
Україна вийшла з угоди про антитерористичний центр СНД Фото: Рада схвалила вихід з угоди про Антитерористичний центр СНД (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності незалежних держав. Документ підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання Ради 16 лютого в Youtube.

Законопроект №0065 передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць СНД.

Документом передбачено вийти:

  • з рішення про створення Антитерористичного центру держав -учасниць СНД, підписаного 21 червня 2000 року в м. Москві, та рішення про Антитерористичний центр держав - учасниць СНД, підписаного 1 грудня 2000 року в м. Мінську, ратифікованих Верховною радою 4 жовтня 2001 року.
  • з рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав - учасниць СНД, підписаного 28 листопада 2006 року у м. Мінську, ратифікованого Верховною радою 6 березня 2008 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2021 року Кабмін вирішив денонсувати Угоду про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

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