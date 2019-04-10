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Украина выразила протест в ІМО из-за проверок судов в Керченском проливе

Новости » Политика    10.04.2019 - 16:53
Украина выразила протест в ІМО из-за проверок судов в Керченском проливе
Фото: Керченский мост (kremlin.ru)

Украина в очередной раз призвала РФ освободить захваченных моряков

Украина выразила протест в Международной морской организации (ІМО) в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на посольство Украины в Великобритании.

Также Украина выразила протест из-за дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

"Украинская делегация в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время прохождения через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив до и из Азовского моря в соответствии с международного права.

Напомним, главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Российскую Федерацию (РФ) освободить украинских моряков, которые были взяты в плен во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

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