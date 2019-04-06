Страны G7 призвали РФ освободить украинских моряков

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В G7 считают, что своими действиями Россия нарушает нормы международного права

Главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Российскую Федерацию (РФ) освободить украинских моряков, которые были взяты в плен во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое коммюнике встречи глав МИД стран G7 во Франции.

Как сообщается, страны G7 обеспокоены действиями РФ против Украины в Керченском проливе и считают подобные действия нарушением норм международного права.

"Россия своими действиями нарушает нормы международного права. Мы выражаем обеспокоенность по поводу действий России против Украины в Керченском проливе и в окружающих водах, что опасно усилили напряжение. Невозможно оправдать применение Россией военной силы против украинских судов и моряков", - говорится в заявлении.

Также, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию освободить всех украинских военнопленных моряков.

"Мы призываем Россию освободить арестованных членов экипажей и суда и воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив", - подчеркнули главы МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Федерации состоялись следственные действия в отношении еще четырех украинских военнопленных моряков. Следственные действия были проведены в отношении Виктора Беспальченка, Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча.