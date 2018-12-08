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В ФСБ России заявили, что украинские суда могли угрожать Керченскому мосту

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 11:22
В ФСБ России заявили, что украинские суда могли угрожать Керченскому мосту
Фото: Керченский пролив (Getty Images)

В ФСБ заявили, что их действия в Керченском проливе были связаны с "предупреждением провокации"

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, украинские суда могли угрожать Керченскому мосту.

"В первую очередь, это (закрытие Керченского пролива, - ред.) было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале", - заявил он.

Он также заявил, что речи о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России не идет.

"Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило", - сказал он.

Напомним, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка. 

Из-за агрессивных действий РФ в 10 областях Украины до 26 декабря было введено военное положение.

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Новости Украины ФСБКерченский мост
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