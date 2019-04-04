ЕС призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В ЕС также осуждают систематический отказ в доступе ОБСЕ к отдельным приграничным районам на Донбассе

ЕС в очередной раз осуждает атаку РФ вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 году и призывает освободить захваченных моряков. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

В ЕС также осуждают систематический отказ в доступе ОБСЕ к отдельным приграничным районам на Донбассе, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, к Крымскому полуострову и прибрежным районам на восток от Мариуполя

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив к и из Азовского моря согласно международному праву. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - подчеркнули в делегации ЕС при ОБСЕ.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.