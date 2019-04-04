ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив

Новости » Политика    04.04.2019 - 15:17
ЕС призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В ЕС также осуждают систематический отказ в доступе ОБСЕ к отдельным приграничным районам на Донбассе

ЕС в очередной раз осуждает атаку РФ вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 году и призывает освободить захваченных моряков. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

В ЕС также осуждают систематический отказ в доступе ОБСЕ к отдельным приграничным районам на Донбассе, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, к Крымскому полуострову и прибрежным районам на восток от Мариуполя

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив к и из Азовского моря согласно международному праву. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - подчеркнули в делегации ЕС при ОБСЕ.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.

РФ продолжает задерживать суда в Азовском море Германия не видит оснований для отмены санкций против РФ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЕвросоюзКерченский мостагрессия РФАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь