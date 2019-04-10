Україна висловила протест в ІМО через перевірки суден в Керченській протоці

Фото: Керченский мост (kremlin.ru)

Україна вкотре закликала РФ звільнити захоплених моряків

Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Великій Британії.

Також Україна висловила протест через дискримінаційні перевірки суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

"Українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС закликало Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, глави Міністерств зовнішніх справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті у полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.