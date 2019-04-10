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Україна висловила протест в ІМО через перевірки суден в Керченській протоці

Новини » Політика    10.04.2019 - 16:53
Україна висловила протест в ІМО через перевірки суден в Керченській протоці
Фото: Керченский мост (kremlin.ru)

Україна вкотре закликала РФ звільнити захоплених моряків

Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Великій Британії. 

Також Україна висловила протест через дискримінаційні перевірки суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

"Українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС закликало Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права. 

Нагадаємо, глави Міністерств зовнішніх справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті у полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці. 

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