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Украина выпустила евробонды на 1,25 млрд долларов

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 11:34
Украина выпустила евробонды на 1,25 млрд долларов Фото: Минфин выпустил евробонды на 1,25 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины 26 апреля объявило о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

По информации Минфина, совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, это первый публичный выпуск еврооблигаций в этом году. В то же время большую часть плана Министерство финансов рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров.

"Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", - сказал он.

Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

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