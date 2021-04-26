НБУ упростил размещение еврооблигаций украинскими предприятиями
Национальный банк Украины изменил ряд норм относительно проведения украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам. Речь идет о ценных бумагах, размещенных за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигаций).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
С целью упрощения условий и уменьшения стоимости были введены такие изменения:
- исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;
- разрешено покупать иностранную валюту для накопления на собственном счете эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.
"Украинская экономика как никогда нуждается в дополнительных средствах для развития. Одним из источников таких средств являются внешние заимствования. Мы наблюдаем все больший интерес, в частности со стороны украинских компаний, к возможности привлечения финансирования из внешних источников, в частности благодаря размещению еврооблигаций", - отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.
По данным НБУ, валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).