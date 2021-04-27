Україна випустила євробонди на 1,25 млрд доларів
Міністерство фінансів України 26 квітня оголосило про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,250 млрд доларів із погашенням в 2029 році. Дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року. Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.
За інформацією Мінфіну, спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan.
Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, це перший публічний випуск єврооблігацій в цьому році. Водночас більшу частину плану Міністерство фінансів розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
"Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті", - сказав він.
Нагадаємо, за даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.
За даними НБУ, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).