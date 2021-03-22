Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларов
Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).
Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.
В течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,510 млрд долларов. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.
За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3,0 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частого сектора (на 0,5 млрд долларов), которые на 31 декабря 2020 года составили 71,0 млрд долларов (47,1% от ВВП).
Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 млрд долларов до 47.8 млрд долларов (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2.2 млрд долларов.
Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СДР увеличился на 155 млн долларов и составил 6,9 млрд долларов(4,6% от ВВП на конец 2020 года).
Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4,0 до 3,7 млрд долларов (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 млрд долларов.
Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.
Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).