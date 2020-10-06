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Украина выплатит почти 5 млрд гривен по кредитам предприятий под госгарантии

Автор: Александр Белоус

Больше всего придется заплатить за Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины

Проектом закона о государственном бюджете на 2021 год предусматриваются расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств. На эти цели будет направлено 4,9 млрд грн.

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Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, выплаты планируются по займам, предоставленным:

  • ГП "Киевский бронетанковый завод" - 82,6 млн грн,
  • ГП "Шепетовский ремонтный завод" - 292,3 млн грн,
  • ГП "Житомирский бронетанковый завод" 921,8 млн грн,
  • ГП "Львовский бронетанковый завод" - 267,6 млн грн,
  • ЧАО "Кузница на Рыбацкой" - 43,1 млн грн,
  • ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - 3 294,6 млн гривен

По данным Минфина, законом о государственном бюджете на 2020 год плановые расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, определены в сумме 1,6 млрд гривен.

Фактически в 2019 году за счет средств общего фонда проведены расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, в сумме 1754,1 млн грн, в том числе:

  • по обязательствам Харьковское КБ машиностроения - 23,2 млн грн;
  • по обязательствам ПАО "Лисичанскуголь" - 387 млн грн (или 15,1 млн долларов);
  • по обязательствам ГП "Укркосмос" - 1343,8 млн грн (или 49,9 млн долларов)

Напомним, по состоянию на конец августа 2020 года государственный долг Украины составил 2 060,74 млрд грн (88,13% от общей суммы долга) или 75,00 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 277,44 млрд грн (11,87%) или 10,10 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

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