Україна виплатить майже 5 млрд гривень за кредитами підприємств під держгарантії

Проектом закону про державний бюджет на 2021 рік передбачаються витрати, пов’язані з виконанням державою гарантійних зобов’язань. На ці цілі буде спрямовано 4,9 млрд грн.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році", який підготував Мінфін.

Як зазначається в документі, виплати плануються за позиками, наданими:

ДП "Київський бронетанковий завод" - 82,6 млн грн,

ДП "Шепетівський ремонтний завод" - 292,3 млн грн,

ДП "Житомирський бронетанковий завод" 921,8 млн грн,

ДП "Львівський бронетанковий завод" - 267,6 млн грн,

ПрАТ "Кузня на Рибальському" - 43,1 млн грн,

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - 3 294,6 млн гривень.

За даними Мінфіну, законом про державний бюджет на 2020 рік планові витрати, пов’язані з виконанням державою гарантійних зобов’язань, визначені в сумі 1,6 млрд гривень.

Фактично у 2019 році за рахунок коштів загального фонду здійснено витрати, пов’язані з виконанням державою гарантійних зобов’язань, в сумі 1754,1 млн грн, в тому числі:

˗ за зобов’язаннями Харківське КБ з машинобудування - 23,2 млн грн;

˗ за зобов’язаннями ПАТ "Лисичанськвугілля" - 387 млн грн (або 15,1 млн доларів);

˗ за зобов’язаннями ДП "Укркосмос" - 1343,8 млн грн (або 49,9 млн доларів).

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2020 року державний борг України склав 2 060,74 млрд грн (88,13% від загальної суми боргу) або 75,00 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 277,44 млрд грн (11,87%) або 10,10 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України виросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів у 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).