ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Госдолг Украины немного вырос за последний месяц

Киев, Пятница 25 сентября 2020 16:16
Госдолг Украины немного вырос за последний месяц
Фото: доллары и евро (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2020 года составил 2 338,18 млрд грн или 85,10 млрд долларов. В августе крупных заимствований не было.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение августа 2020 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 16,90 млрд грн (на 0,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,05 млрд долларов (на 0,06%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 452,00 млрд грн (62,10% от общей суммы долга) или 52,85 млрд долларов, внутренний долг - 886,18 млрд грн (37,90%) или 32,25 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 060,74 млрд грн (88,13% от общей суммы долга) или 75,00 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 277,44 млрд грн (11,87%) или 10,10 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

Напомни, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ГосдолгМинистерство финансов Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь