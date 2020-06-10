МВФ прогнозирует двукратное падение инвестиций в Украину

Фото: МВФ (www.imf.org)

Инвестиционная привлекательность Украины будет минимальной

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году на уровне 0,8 млрд долларов. Это в два раза меньше, чем в 2019 году (1,6 млрд долларов).

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Согласно прогнозу, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году). Отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

МВФ ожидает, что отрицательное сальдо текущего счета Украины вырастет в 2020 году до 1,7% от ВВП (с 0,7% в 2019 году).

Напомним, по данным Госстата, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года составили 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Украине составит 4,5% в 2020 году, 7,2% в 2021 году и 5,6% в 2022 году.

Фонд прогнозирует сокращение реальной зарплаты в 2020 году (с учетом инфляции). Номинальная зарплата вырастет на 3,6% в году, на 11,4% в 2021 году и на 9,3% в 2022 году.

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Автор: Александр Белоус